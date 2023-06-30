من مشرد إلى رجل وسيم.. أشخاص غيروا حياة إنسان (فيديو)

تغيرت حياة رجل مشرد بعدما قام بعض الأشخاص، بانتشاله من الشارع وتنظيفه وتحويله من إنسان مُحطم إلى رجل وسيم، يلفت الأنظار بملابسه وهيئته الجديدة.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو لرجل مشرد كان يفترش الرصيف، بملابس مهترئة ووجه مخبأ خلف لحيته، غبار الطريق يغطي جسده، وشعره المتسخ.

وفي الفيديو يقوم بعض الأشخاص بقص لحية المشرد، وحولوا ندبة على وجهه برسمة "تاتو"، كما قاموا بصبغ شعره، وعمل حمامات للبشرة لوجهه وقدمه.

المشرد يظهر في أبهى صورته

وفي نهاية الفيديو يظهر المشرد وهو في أبهى صورته، ويرتدي بدلة ذات ذوق عالي، وفي يده عكاز، ويبدو في شكل مختلف بوجه وسيم وكأنه فنان شهير.