العدوى البكتيرية.. أشهر أعراضها وأسباب ظهورها

أُصيبت نجمة البوب الأمريكية مادونا بعدوى بكتيرية خطيرة، وأدى الأمر إلى نقلها للعناية المركزة، مما تساءل الجميع عن ما هي العدوى البكتيرية وسببها.

نجمة البوب مادونا

ما هي العدوى البكتيرية التي أُصيبت بها مادونا؟

البكتيريا من الكائنات الدقيقة التي تتواجد في كل مكان، وتعتبر البكتيريا من أكثر الأجسام الممرضة التي تصيب الجسم بالأمراض، وبالتالي تنشط بسببها الاستجابة المناعية الذاتية.

كيف تحدث العدوى البكتيرية

وعلى الرغم من أن معظم البكتيريا غير ضارة، إلا أن يمكن لبعضها أن تدخل الجسم من خلال فتحة في الجلد، مثل الجرح أو لدغة الحشرات أو الجرح الجراحي، ويدخل البعض الآخر إلى الجسم عن طريق مجرى التنفس، أو من خلال الطعام الملوث أو من خلال الجنس، تشمل أمثلة الالتهابات البكتيرية العقدية أ والسالمونيلا والقوباء.

أعراض العدوى البكتيرية وطريقة علاجها

تشمل الأعراض الحمى والتعب الشديد والرعشة الشديدة والقشعريرة والإغماء وشحوب الجلد والتنفس السريع، وإذا تم اكتشاف تسمم الدم في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فيمكن علاجه في المنزل بالمضادات الحيوية، لكن المرضى يدخلون المستشفى في الحالات الشديدة ويوضعون على المضادات الحيوية الوريدية، وهذا مثلما حدث لمادونا.

تعمل الأدوية على قتل البكتيريا أو منعها من التكاثر، في حين أن معظم الحالات خفيفة، إلا أن بعض الالتهابات البكتيرية غير المعالجة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

نبذة عن مادونا

مادونا فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني وملحنة ومنتجة أغاني ومنتجة تنفيذية ومنتجة أفلام ومخرجة أفلام وممثلة وعارضة أزياء وكاتبة وكاتبة سيناريو وسيدة أعمال وناشطة إنسانية أمريكية من أصول إيطالية.

ولدت مادونا في باي سيتي، في ولاية ميتشغان، في 16 أغسطس 1958، بدأت حياتها المهنية في مجال الرقص الحديث، وبدأت في مجموعة نادي بريك فاست ووقعت أول عقودها الغنائية مع شركتي تسجيلات ساير وتسجيلات وارنر بروس .

في عام 1982، طرحت مادونا ألبومها الأول، وهو ألبوم يحمل اسمها صَدر في عام 1983، وحصلت مادونا على جائزة غرامي في عام 1999 عن أغنيتها "شعاع من الضوء".

وحقق ألبومها اعترافات على حلبة الرقص نجاحاً تجارياً منقطع النظير، فقد حصل على المركز الأول في 40 دولة، ودخلت مادونا به موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية عام 2007 وبِيع منه 10 ملايين نسخة.

كتبت النجمة الأمريكية مادونا ولحنت العديد من الأغاني مثل: "مثل العذراء" و"أربع دقائق" و"في الأخدود" و"أبي لا تعظ" و"مثل الصلاة" و"مجمد" و"الموسيقى" و"التعلق" وغيرها من الأغاني التي حطمت أرقاماً قياسية.

المضاعفات التي قد تسببها العدوى البكتيرية

يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية إلى حدوث مضاعفات أخرى تسمى تسمم الدم، يحدث ذلك عندما يكون جهاز المناعة في الجسم غير قادر على محاربة العدوى، مما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من البكتيريا إلى مجرى الدم.