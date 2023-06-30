افتتاح المساجد بعد إعادة تطويرها فى الفيوم .. صور

شهدت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، اليوم الجمعة افتتاح عددا من المساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف بإعادة إحلال وتجديد بيوت الله.

جاء ذلك بحضور الشيخ علاء محمود مدير شئون الإدارات بالمديرية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارات والشخصيات التنفيذية والشعبية والأهالي.

وأدى وكيل أوقاف الفيوم وبحضور الشيخ أحمد منصور مدير إدارة أوقاف اطسا شرق صلاة الجمعة"، وذلك عقب الإنتهاء من إعادة الإحلال والتجديد بالمساجد، مع إلتزام المصلين بالاجراءات الإحترازية التى أوصت بها الوزارة أثناء افتتاح المساجد، وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان: حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن" فقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة الأمن عناية بالغة، فقد امتن الله عز وجل على عبادة في كتابه الكريم بنعمة الأمن، والقرآن الكريم يربط بين الأمن والإيمان والحفاظ على هذه النعمة وعدم جحودها أو انكارها، أو نكرانها أو الخروج على مقتضيات الحفاظ عليها، ومن أهم النعم التي يجب علينا الحفاظ عليها نعمة الأمن في الأوطان، فإذا ضاع الوطن فلا أمن ولا أمان، والحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

افتتاح مسجد المصطفى بإدارة اطسا شرق الفيوم

وقام وكيل أوقاف الفيوم بافتتاح مسجد المصطفى التابع لإدارة إطسا شرق، بناحية عزبة زينا بمركز اطسا، بالإضافة إلى افتتاح مسجد الرحمن بناحية قرية ترسا التابع لإدارة سنورس ثان بحضور مديري إدارات الأوقاف التابع لها المساجد التي تم افتتاحها.

وأكد وكيل الوزارة خلال الافتتاح الى الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدا أن الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، وأن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة.

وأشار إلى أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى، وذلك بالجهود الذاتية من الأهالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود الذاتية من اهالى القرى والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والإستفاده من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.

افتتاح المساجد