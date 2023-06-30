إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وكسور وجروح فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القنطرة شرق العريش بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

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تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القنطرة شرق العريش دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات إلى مكان الحادث الذى لأسفر عن إصابة كلا من "هنا شادي عادل" 15 عاما و"روحية أمين جبريل" 70 عاما و"شيرين حسين آدم" 40 عاما و"نور شادي عادل" 15 عاما ويوسف شادي عادل 12عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

بينما، أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق 36 الحربي بعد الكمين إتجاة القصاصين – الصالحية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية باستقبال كلا من "مكة ع ا" 1 سنة و"عوض ا م" 28 سنة و"صباح م ع ا" 32 سنة و "محمود ا ا س" 3 سنوات و"سارة م ع ع" 29 سنة مقيمين التل الكبير ومصابين بكدمات وسحجات و"نادرر ا ا" 20 سنة و"حمدي م ا ا" 25 سنة مقيمين القصاصين مصابين بكدمات وسحجات وكسر مضاعف بالساقين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق 36 الحربي بعد الكمين إتجاة القصاصين – الصالحية وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وإخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق منفصل، أمرت محكمة جنايات الجيزة، طالبًا، لإدانته بقتل مدرس في دائرة قسم شرطة إمبابة، بسبب خلافات مالية بينهما، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه، وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق.

وكشفت أوراق القضية، أنّ المتهم اتفق مع المجني عليه، على أخذ مبلغ مالي قدره 16 ألف جنيه، بحجة تشغيلها له وتحرير إيصالات أمانة بذلك، لكن حينما شعر الضحية بتعرضه للنصب، أخبر الجاني أنه يريد أمواله وإلا سيقدم الإيصالات التي معه للأجهزة الأمنية.

وطلب المتهم من الضحية، أنّ يتقابلا بدائرة قسم شرطة إمبابة لإعطائه أمواله، وفي أثناء ذلك، سدد له عدد من الطعنات في مناطق متفرقة من جسده أردته قتيلًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت أوراق القضية، إلى أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحين أبيضين «سكين وخنجر»ـ وذلك دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة بذلك.

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