جهود مكثفة لتحسين مستوي النظافة بالشوارع والميادين في الدقهلية

تحسين مستوي النظافة بالشوارع والميادين

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية من خلال تحسين مستوي النظافة بالشوارع والميادين وتحسين الصورة البصرية، بالإضافة إلي التصدي للتعديات والأعمال المخالفة وازالتها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجهاههم.

وكلف المحاسب محمد أمين حي غرب المنصورة الدكتور السعيد أحمد والدكتورة رولا مدحت وأحمد معتمد نواب رئيس الحي، وراضي سليمان مدير الورشة الصناعية وإبراهيم حمزة مدير الحدائق بصيانة الحدائق العامة والبروجولات والاستراحات المتواجدة داخل حديقة شجرة الدر، بالإضافة إلي تقليم وتهذيب الأشجار ومتابعة أعمال صيانة الحدائق بنطاق شارع الجيش استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

كلفت الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس هناء النبراوي و خالد السمري نواب المركز بتنفيذ إزالة أعمدة مسلحة لأحد الأدوار المخالفة بأحد العقارات بمدينة دكرنس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار المخالف.

تابع اللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصورة أعمال النظافة بنطاق منطقة الزعفران وشارع أحمد الحسيني والطريق الدائري، بالإضافة إلي إزالة عدد 2 خيمة بتقسيم ابن زيد وإزالة لأعمدة مخالفة بمنطقة ابن زيد وإزالة حالتين تعدي الأراضي الزراعية بقرية بداوي، وكلف رئيس المركز الدكتورة مني المدبولي برئاسة لجنة الخماسية للمرور علي المحال التجارية بنطاق الوحدة المحلية لبرق العز بقرية جديدة الهالة وقد أسفرت الحملة عن (إعدام 1080 كيلو جرامًا بروتين غير صالح للاستهلاك، وتحرير محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر اشتراطات صحية، وتحرير عدد 2 محضر ذبح خارج السلخانة) .

أكد المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد تواصل أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، وتابع قيام الوحده المحلية بظفر بإزالة حالة بناء مخالف في المهد بقرية ظفر.

أشار المحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين المركز إلى متابعة جهود الوحدات القروية في رفع القمامة ونقلها إلي الملقب الرئيسي.

تابعت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس أعمال رفع القمامة من شوارع المدينة والوحدات القروية بالإضافة إلي رفع كفاءة الإنارة العامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق العامة، وإزالة حالات تعدي علي أملاك الدولة وبناء دون ترخيص، والمرور علي المخابز، والمرور علي محطات المياه.

وقام أحمد حمدي رئيس مدينة محلة دمنة بمتابعة منظومة النظافة من خلال رفع القمامة والأتربة وغسيل البلدورات، بالإضافة إلي إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل المقابر.

وشددَّ "المحافظ " علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتصدي للتعديات كافة وتقديم الخدمات للمواطنين في كل القطاعات وحل مشاكلهم كافة وتلبية احتياجاتهم.