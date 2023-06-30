الكشف الطبي يعطل إنتقال حكيم زياش للنصر.. تعرف علي الإصابة

باتت صفقة إنتقال حكيم زياش للنصر السعودي علي مهب الفشل بعدما كشفت تقارير صحفية عن فشل اللاعب في الإختبار الطبي قبل توقيع العقود.

وشهدت الأيام الأخيرة تطور المفاوضات بين نادي النصر ومسؤلي تشيلسي لضم اللاعب الذي أبدي موافقته للإنتقال إلي العالمي ومزاملة رونالدو بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

الكشف عن سبب إصابة زياش

كشفت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن الفحوصات الطبية التي أجراها النجم المغربي حكيم زياش أثبتت معاناته من وجود مشكلة في الركبة، وهو الأمر الذي يهدد بفشل الصفقة.

كما أكد الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، أن صفقة حكيم زياش لم يتم إغلاقها بشكل نهائي، وسيجري النصر، اليوم "الجمعة"، المزيد من الفحوصات الطبية على حكيم زياش، بعد ظهور علامات حمراء على فحصه الطبي حول ركبته ووركه.

وشارك حكيم زياش مع تشيلسي في الموسم المنقضي في 24 مباراة في مختلف المسابقات، وصنع 3 تمريرات حاسمة، إلا أنه لعب دورًا بارزًا مع منتخب المغرب الذي حقق إنجازًا تاريخيًا، كأول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في نهائيات كأس العالم، في نسخة "قطر 2022".

تفاصيل العرض المقدم لـ حكيم زياش من النصر السعودي

كشف فابريزيو أن تشيلسى سيحصل على 15 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب المغربى بعقد مع النادى الإنجليزى حتى يونيو 2025، وذلك للتفريط في خدماته لصالح النصر.

وسيكون عقد حكيم زياش لمدة 3 سنوات مع النصر تنتهى في يونيو 2026، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 12 إلى 13 مليون يورو.

وفي حال نجاح اللاعب في الكشف الطبي الثاني وإنتقاله إلي النصر سيصبح ثالث لاعب من تشيلسي ينتقل إلي الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من إدوارد ميندي المنتقل للنادي الأهلي، وكاليدو كوليبالي المنضم مؤخرا لنادي الهلال.

في سياق متصل يسعي النصر لضم الصربي مارسيلو بروزفيتش لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، ومنحه ضعف راتبه الذي يتقاضاه مع إنتر ميلان، وذلك بإغرائه بمزاملة كريستيانو رونالدو، والأمر نفسه حال الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مارسيلو بروزفيتش يريد اللعب لبرشلونة وهو خياره الأول، لكن وكيله يحاول إقناعه بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، بسبب المقابل المادي، الذي يريد وضعه في المقام الأول.