تصدرت كلية الملك فهد الأمنية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن موعد فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بهذا العام 1444هـ، للالتحاق بدورة البكالوريوس للعلوم الأمنية.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي هذا العام الدراسي (1444هـ) للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (67) بالكلية الأمنية وذلك للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

ضوابط هامة للتقديم بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

وأوضحت الكلية عدد من التعليمات الهامة للالتحاق بدورة البكالوريوس للعلوم الأمنية منها:

سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي.

سيتم لاحقًا الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط.

سيتم الربط إلكترونيًا مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي.

إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم.

سيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) لاحقًا.

على الطالب الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو غير المستوفية للبيانات المطلوبة أو غير الصحيحة.

موعد التقديم بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد

تفتح كلية الملك فهد باب التقديم بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية يوم الأحد الموافق 1444/12/14هـ - 2023/07/02م في تمام الساعة 10 صباحًا وينتهي التقديم صباح يوم الأربعاء الموافق 1444/12/17هـ - 2023/07/05م.