محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

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جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال".

وقال محافظ الفيوم: "خالص تقديرنا وشكرنا العميق لقيادتكم الحكيمة التى تضع مصلحة الوطن وأبنائه دائماً فوق أى اعتبار، راجياً أن يمتعكم الله بالصحة والعافية، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

محافظ الفيوم يهنيء رئيس مجلس الوزراء بذكرى ثورة 30 يونيو

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة مناثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية واستعادت الوطن والآمال بإرادة شعبية خالصة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها علينا بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

كما بعث محافظ الفيوم برقيات تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يُديم على شعب مصر العظيم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

وفي سياق متصل هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم، بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا على استلهام روح الثورة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال محافظ الفيوم: "لقد أنعم الله على مصر بجيش وطني قوي من الشعب وللشعب، يؤمن بالوطن ووحدته، ويتخذ من التضحية والفداء دستور حياة، ولقد أثبتت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 قدرة أبناء الوطن على التوحد والاصطفاف كبنيان مرصوص في مواجهة التحديات، وأعادت الحياة لطموحات وآمال المصريين".

وأضاف: "فى ذلك اليوم الفارق، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، منتفضين من أجل استعادة هويتهم وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ أبناء الشعب المصري ميادين المحروسة فى مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، ولتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل".

وأكد محافظ الفيوم على أهمية إحياء تلك المناسبة الوطنية، بالعمل وتأمل الدروس المستفادة منها، والتأكيد على مفاهيم الوطنية والانتماء، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء