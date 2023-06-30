إقبال كبير على شواطئ جمصة فى ثالث أيام عيد الأضحى

توافد عدد كبير من محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة على شواطئ مدينة جمصة فى محافظة الدقهلية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك للهروب من حرارة الجو الشديد تزامنا مع إجازة العيد وشهد شاطئ جمصة توافد الآلاف من المواطنين اليوم.

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شواطئ جمصة

وخاصة رحلات اليوم الواحد من الدقهلية والشرقية والغربية والقليوبية والقاهرة وذلك لهدوء شواطئها المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رماله، ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وهو شاطئ عام مفتوح لكل المواطنين عدا بعض الشواطئ الخاصة القليلة وتبلغ نسبة الإشغال فى الأيام العادية 60% عدا أيام الخميس والجمعة والعطلات فتبلغ 100%.

شواطئ جمصة



كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد كلف االمهندس أيمن محمد عزت رئيس مدينة جمصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة فى أحسن صورها وأكد المحافظ على رفع درجة الإستعداد القصوى بمصيف جمصه السياحى وتضافر جهود كل قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى وتعظيم العمل فى رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وانضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أية أحداث فورا بتنسيق وتعاون تام من الوحدة المحلية لمدينة جمصه لتوفير جميع الخدمات لرواد المصايف خلال فترة العيد، ومن ناحية النظافة وكل المرافق لإستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف عليه للتجاوب الفورى مع الطوارئ.