توافد المواطنين على مراكز الشباب ببني سويف لليوم الثالث في العيد

تواصل مراكز الشباب ببني سويف استقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب والتي تنفذها إدارة الشباب بالمديرية لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وأثنى المحافظ بالمبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بهدف تحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية انطلاقا من كونها منافذ تنويرية جاذبة للنشء والشباب وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بهم وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب خلال إجازة العيد واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان

وأوضح مصطفى إبراهيم مدير يعام الشباب والرياضة أن المبادرة يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالى احتفالا بعيد الأضحى المبارك وتحقيق مراكز الشباب كمراكز شباب خدمة مجتمعية شاملة من خلال فتح مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور خلال أيام العيد وتتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب،

وتقدمت رحاب صلاح مدير إدارة الشباب ومسؤولة المبادرة بالمديرية بالشكر لمديري الإدارات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة وتعاونهم في تنفيذ المباردة التي ما زالت تتواصل على مدار أيام العيد وذلك بمراكز شباب بني سويف وناصر وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتستكمل حتى انتهاء عطلة العيد موضحة أنه قد تم تكريم بعض الأطفال من ذوي الهمم بمركز شباب اشمنت

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بفتح مراكز الشباب للاطفال والكباراحتفالا بعيد الأضحى المبارك.

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