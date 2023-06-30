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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

الجالية المسلمة بروما تحتفل بعيد الأضحى المبارك (صور)

صلاة العيد وسط جموع
صلاة العيد وسط جموع من الجالية المسلمة بروما

يحتفل المصريون في إيطاليا بعيد الأضحى المبارك، وقد أدى أبناء الجالية هناك صلاة العيد وسط جموع من الجالية المسلمة بروما بالمركز الإسلامي الثقافي في روما، وحرصوا على تقديم التهاني لبعضهم البعض بمناسبة قدوم العيد.

 

تقديم التهنئة إلي أبناء الجالية

وبدوره قال عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إن الاتحاد يسعى إلى لم شمل الأسر المصرية من خلال الاحتفالات الدينية بالأعياد، حيث يتم الاحتفال في كل مناسبة بمدينة مختلفة عن الأخرى، ويتم التواصل مع كافة الأسر للتجمع سويا، مؤكدًا على حرصه لتقديم التهنئة إلي أبناء الجالية المتواجدين هناك.

 

وقد أرسل عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، هنأ فيها الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

 

وأعرب «إسكندر» عن أمنياته الطيبة بأن يعيده الله على جميع أبناء الشعب المصري بالخير والأمن والسلام، وأن ينعم هذا الشعب العظيم بثمار ثورته المجيدة ثورة 30 يونيو، ولنعلم جميعًا أن حمى الوطن محفوظ بحفظ الله ورعايته من الشر وأهله.

 

وأضاف «إسكندر» أن الشعب المصري محاط بعناية الله تعالى ورعايته، وتحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وأن يجعل الله مصر دولة العدل والمساواة.

 

وقدمت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهاني للجاليات المصرية فى الخارج بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

 

وأكدت وزيرة الهجرة، أن تلك الثورة تمثلعنوانًا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطنى الواحد، قائلة: "إننا جميعا نبذل قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالى وتحقيق ما يصبو إليه أبناؤه.. وكل عام ومصر فى أمن وسلام وازدهار".

 

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