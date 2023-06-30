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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

تقدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أهالى الغربية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة بأسمى آيات التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

وقال رحمى إن ثورة 30 يونيو جسدت قدرة المصريين على صناعة التاريخ ووضعت اللبنة الأولى فى بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار حيث شهدت مصر عهد جديد من البناء والتنمية وحققت العديد من الإنجازات التى شهد بها العالم على مدار التسع سنوات الماضية، معاهدًا رئيس الجمهورية باستكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل تحقيق التقدم لأبناء وطننا الغالى.

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