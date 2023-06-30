أمير كرارة ينعى المخرج إيهاب أبوزيد (شاهد)

حرص الفنان أمير كرارة، على نعي المخرج إيهاب أبوزيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتب أمير كرارة عبر حسابه الشخصي إنستجرام: “الله يرحمك ويصبر أهلك يا بوب، يا اطيب خلق الله يا حبيب الناس كلها المخرج الكبير إيهاب أبو زيد”.

وكان رحل عن عالمنا المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ويشار إلى أن شغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التليفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.

آخر أعمال أمير كرارة

يذكر ان يعرض للنجم أمير كرارة حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم “البعبع”، ويشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبري.