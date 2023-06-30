جهود الري في مواجهة السيول وتأهيل المنشآت المائية على مدار 9 سنوات

بذلت وزارة الموارد المائية والري الكثير من الجهود لمواجهة أخطار السيول وحماية المنشآت وكذلك حصاد مياه الأمطار، وتأهيل المنشآت المائية، وغيرها من أعمال، وفي السطور الآتية نستعرض أبرز الجهود للوزارة على مدار الـ9 سنوات الأخيرة.

جهود الري في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة:

قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية المنشآت (مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء) تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.

كما تقوم الوزارة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ٧٢ ساعة، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير الجهات التنفيذية المعنية كافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، إذْ يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات و وحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الامطار.

جهود الري في تأهيل المنشآت المائية:

تتضمن مهام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكباري، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بعدد ٨١ قنطرة، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، بالإضافة لتحديث أنظمة تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائيًّا، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتهــا من الأهوســـة الملاحية وهى (قناطر إسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر أسيوط الجديدة).

وقد قام قطاع الخزانات بإعداد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريًّا، إذْ تُسهم هذه الخطة فى اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، إذْ يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.

وقد تم إنهاء إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى والتي تعمل على توفير الإحتياجات المائية لمساحة ١.٦٥٠ مليون فدان، وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة بقدرة ٣٢ ميجاوات/ ساعة ، وإنشاء محور مرورى لتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل.

كما تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذي يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، وذلك استكمالًا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف كافة، إذْ تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

وقد تم مؤخرًا إنهاء المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، وإنهاء أعمال صيانة عدد من القناطر (البستان - حجز ٧١ & ٨٢ علي الرياح الناصري - أصفون - الكلابية - الراهبين - كفر ربيع)، وإنهاء عمرة هويس فم الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس، وإنهاء أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار في (سد ومفيض دمياط – قنطرة فم الإسماعيلية – قناطر زفتي – قنطرة فم العباسي الجديد – قناطر أسيوط – قنطرة فم اللاهون).

كما تم مؤخرًا إنهاء أعمال الجسات لعدد ٨ قناطر بالوجه القبلي وعدد ١٥ قنطرة بالوجه البحري لاستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقًا لمخرجات الخطة الاستراتيجية.

كما يجرى تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا.

وقد تم مؤخرا إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بالمنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) كافة والواقعة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية بإجمالى ٥٠ ألف منشأ مائي، وتهدف قاعدة البيانات لتقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ .