الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها بالطرق والمحاور

قامت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بمُواصلة حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏54947 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (54947) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(32566) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1233) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(18) مخالفة موقف عشوائى.

(17) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 213 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء تم تحرير(213) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (213) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط عدد (3) قضايا .

فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (22) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1722) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (289) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات": ضبط عدد(2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.