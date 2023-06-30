منتخب اليد مواليد 2004 يهزم البحرين وديا

استعدادا لبطولة العالم القادمة

حقق منتخب مصر الوطنى لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 الفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30 - 28 و ذلك خلال المباراة الودية الأولى والتي جمعت بين المنتخبين، فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة و التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023.

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تبادل الدروع والهدايا التذكاريه

و شهدت المباراة حضور سفير جمهورية مصر العربية لدى البحرين السفير ياسر شعبان و قام محمد عبد المنعم المدير الادارى للمنتخب الوطنى باهداء الدرع التذكاري للاتحاد المصرى لكرة اليد الى السفير ياسر شعبان و الى مسئولى الاتحاد البحرينى لكرة اليد و تم تبادل للدروع التذكارية بعد انتهاء اللقاء الودى بين الفريقين.

يأتى ذلك خلال تواجد منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين فى البحرين لخوض ثلاث مباريات ودية امام المنتخب البحرينى فى الفترة من 28 يونيو الى 3 يوليو.

بعثة منتخب مصر

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى كل من : كابتن وائل عبد العاطى المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عبد المنعم مدير ادارى و دكتور رومانى نبيل اخصائي علاج طبيعى.

و تضم قائمة اللاعبين كل من : محمد اشرف - عمر اسامة - فيراس مروان - محمد وائل - زياد مهند - محمد عدلان - فيدال فهمى - زياد عبد الرحيم - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - احمد حسن - محمد صلاح - بلال ابراهيم - محمد مؤمن - حمزة مجدى - معاذ عزب - احمد تغيان.

على جانب آخر تعود بعثة منتخب مصر الوطني لكرة اليد للشباب مواليد 2002 إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، و ذلك بعد انتهاء المشاركة في المركز العاشر ببطولة العالم للشباب فى نسختها ال24 و المقامة بتنظيم مشترك بين اليونان و المانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجارى و حتى 3 يوليو 2023.

واحتل منتخب مصر المركز العاشر في البطولة بعدما فاز الفراعنة أمس الخميس على السويد بنتيجة 37/35 في اللقاء الثاني بمباريات تحديد المراكز.

قائمة منتخب اليد مواليد 2002

و تضم قائمة اسماء اللاعبين : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام ( اصابة بالرباط الصليبى ) - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق ( اصابة بالرباط الصليبى ) - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف - محمد عماد شعبان ( اوكا ).

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