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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب اليد 2002 يعود الى القاهرة اليوم بعد انتهاء مشاركته ببطولة العالم

منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد

تعود بعثة منتخب مصر الوطني لكرة اليد للشباب مواليد 2002 إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، و ذلك بعد انتهاء المشاركة في المركز العاشر ببطولة العالم للشباب فى نسختها ال24 و المقامة بتنظيم مشترك بين اليونان و المانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجارى و حتى 3 يوليو 2023. 

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منتخب شباب اليد يحتل المركز العاشر ببطولة العالم

 

واحتل منتخب مصر المركز العاشر في البطولة بعدما فاز الفراعنة أمس الخميس على السويد بنتيجة 37/35 في اللقاء الثاني بمباريات تحديد المراكز.

وكان منتخب مصر قد فشل في التأهل لدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب صربيا بالمباراة الأولى بالدور الرئيسي بنتيجة 33-26 قبل أن يخسر من منتخب أيسلندا في المباراة الثانية بنتيجة 29-28.

و شهدت بداية مباريات بطولة العالم سوء توفيق للمنتخب  لتعرض اثنين من اهم اللاعبين للاصابة بالرباط الصليبى هم احمد حسام و محمد طارق و غيابهم عن صفوف الفريق الوطنى بالاضافة لاصابة نجم منتخبنا عمر شريف ( سبرين انكل ) و علاجه خلال منافسات البطولة فكان تعدد الاصابات له تأثير واضح خلال مباريات الفريق الوطنى ببطولة العالم .

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للشباب

و يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 كابتن محمد الالفى المشرف على منتخبات الشباب و الناشئين و كابتن صابر حسين المدير الفنى و كابتن عمرو خليفة المدرب العام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى و و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى و الكابتن الحفنى عبد المقصود مخطط احمال و الكابتن احمد محمود الداعور معد بدنى.

قائمة منتخب اليد مواليد 2002

و تضم قائمة اسماء اللاعبين : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر  - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام ( اصابة بالرباط الصليبى ) - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق ( اصابة بالرباط الصليبى ) - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف - محمد عماد شعبان ( اوكا ).

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