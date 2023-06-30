منتخب اليد 2002 يعود الى القاهرة اليوم بعد انتهاء مشاركته ببطولة العالم

تعود بعثة منتخب مصر الوطني لكرة اليد للشباب مواليد 2002 إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، و ذلك بعد انتهاء المشاركة في المركز العاشر ببطولة العالم للشباب فى نسختها ال24 و المقامة بتنظيم مشترك بين اليونان و المانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجارى و حتى 3 يوليو 2023.

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منتخب شباب اليد يحتل المركز العاشر ببطولة العالم

واحتل منتخب مصر المركز العاشر في البطولة بعدما فاز الفراعنة أمس الخميس على السويد بنتيجة 37/35 في اللقاء الثاني بمباريات تحديد المراكز.

وكان منتخب مصر قد فشل في التأهل لدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب صربيا بالمباراة الأولى بالدور الرئيسي بنتيجة 33-26 قبل أن يخسر من منتخب أيسلندا في المباراة الثانية بنتيجة 29-28.

و شهدت بداية مباريات بطولة العالم سوء توفيق للمنتخب لتعرض اثنين من اهم اللاعبين للاصابة بالرباط الصليبى هم احمد حسام و محمد طارق و غيابهم عن صفوف الفريق الوطنى بالاضافة لاصابة نجم منتخبنا عمر شريف ( سبرين انكل ) و علاجه خلال منافسات البطولة فكان تعدد الاصابات له تأثير واضح خلال مباريات الفريق الوطنى ببطولة العالم .

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للشباب

و يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 كابتن محمد الالفى المشرف على منتخبات الشباب و الناشئين و كابتن صابر حسين المدير الفنى و كابتن عمرو خليفة المدرب العام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى و و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى و الكابتن الحفنى عبد المقصود مخطط احمال و الكابتن احمد محمود الداعور معد بدنى.

قائمة منتخب اليد مواليد 2002

و تضم قائمة اسماء اللاعبين : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام ( اصابة بالرباط الصليبى ) - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق ( اصابة بالرباط الصليبى ) - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف - محمد عماد شعبان ( اوكا ).

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