جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 مباريات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسمه الحالى 2022 ـ 2023 فيشهد مواجهة إنبي مع فاركو، والمقاولون ضد الداخلية، وطلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا.

الأهلي يغرد منفردًا فى صدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على البنك الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الـ 32 من عمر المسابقة.

ويعتلى فريق الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وسيشارك فريق الكرة الاول بالنادى الاهلى بشكل رسمي مع نظيره بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

وتمكن فريق الاهلى من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مرة أخرى بعد الثلاثية التي أحرزها في شباك البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة ويسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر والذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

تصريحات مارسيل كولر بعد اعتلاءه صدارة ترتيب الدوري المصري

وعلق مارسيل كولر مدرب الأهلي على الفوز بثلاثية نظيفة على حساب البنك الأهلي مساء الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سعداء بالفوز بثلاثية النتيجة التي نحبها ثلاثة أهداف".

وأضاف المدرب السويسري "يجب أن نعترف أن النتيجة لم تكن معبرة عن أداء وسير اللقاء، النتيجة تبدو أنها مباراة سهلة ولكن كان لقاءً صعبًا، المنافس قدم مباراة جيدة جدًا كان لديه فرص وخلق فرص ولكن لم يحرز أهدافًا".

وواصل مدرب الأهلي "الثلاثية المفضلة لنا وحققناها كثيرًا هذا الموسم وأتمنى أن تظل باستمرار".

حقق الأهلي بقيادة كولر الفوز بثلاثية في 8 مباريات خلال بطولة الدوري، وكان منها الزمالك وبيراميدز.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بثلاثية من دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة وضعها في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك أمام الحارس محمد أبو جبل الذي اكتفى بالمشاهدة.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وسكنت شباك أبوجبل.

وعزز محمود كهربا تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.