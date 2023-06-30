تحويل المتغيبين بمستشفي دشنا المركزي للتحقيق

أجري الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية لمستشفي دشنا المركزي، وذلك للإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين طوال أيام عيد الأضحي المبارك.

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تفقد خلالها قسم الإستقبال بالمستشفي للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب ومن توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات، وإطمئن علي عمل مولدات الكهرباء كمصدر بديل للكهرباء.

وإستكمل الدكتور راجي زيارته بتفقد أقسام المستشفي المختلفة من الحضانات والكلي الصناعي وبنك الدم والأشعة ووجه سيادته بسرعة رفع كفاءة سكن التمريض.

وخلال الزيارة تبين تغيب طبيبين وفني، حيث امر بتحويلهم للتحقيق العاجل لتغيبهم عن النوباتجيات، مشيداً بطاقم التمريض وإلتزامهم بآداء عملهم وحرصهم علي التخفيف عن المرضي ورفع المعاناة عنهم.

هذا وأكد الدكتور راجي علي حرص المديرية علي المتابعةالدائمة لجميع منافذ القطاع الطبي بالمحافظة طوال فترة الأعياد والتي تصل إلي متابعة كل مستشفي ثلاث مرات طوال فترة الأعياد، من خلال فرق الإشراف والمتابعة وبما يتوافق مع توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بضرورة المرور والمتابعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمحافظة.