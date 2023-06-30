عاجل
من مشرد إلى رجل وسيم.. أشخاص غيروا حياة إنسان (فيديو) الأهلي يقترب من الهدف رقم 100 مع مارسيل كولر
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تحويل المتغيبين بمستشفي دشنا المركزي للتحقيق

أجري الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية  لمستشفي دشنا المركزي، وذلك للإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين طوال أيام عيد الأضحي المبارك.   

اقرأ أيضا.. إحالة المتغيبين عن نوباتجيات العيد بمستشفيات قنا الي التحقيق

  تفقد خلالها قسم الإستقبال بالمستشفي للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب ومن توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات، وإطمئن علي عمل مولدات الكهرباء كمصدر بديل للكهرباء. 

txt

إحالة المتغيبين عن نوباتجيات العيد بمستشفيات قنا الي التحقيق

txt

إحالة المتغيبين بوحدة غزالة الخيس في الزقازيق للتحقيق

  وإستكمل الدكتور راجي زيارته بتفقد أقسام المستشفي المختلفة من الحضانات والكلي الصناعي وبنك الدم والأشعة ووجه سيادته بسرعة رفع كفاءة سكن التمريض.   

وخلال الزيارة تبين تغيب طبيبين وفني، حيث امر بتحويلهم للتحقيق العاجل لتغيبهم عن النوباتجيات، مشيداً بطاقم التمريض وإلتزامهم بآداء عملهم وحرصهم علي التخفيف عن المرضي ورفع المعاناة عنهم.  

 هذا وأكد الدكتور راجي علي حرص المديرية علي المتابعةالدائمة لجميع منافذ القطاع الطبي بالمحافظة طوال فترة الأعياد والتي تصل إلي متابعة كل مستشفي ثلاث مرات طوال فترة الأعياد، من خلال فرق الإشراف والمتابعة وبما يتوافق مع توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بضرورة المرور والمتابعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمحافظة. 

مواد متعلقة

حملة نظافة موسعة بشوارع مدينة دشنا بقنا

مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس يهنئ محافظ قنا بحلول عيد الأضحي

تمهيد وتسويه الشوارع الرئيسية بأبو مناع غرب دشنا

مصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بمركز دشنا بقنا

قافلة بيطرية توقع الكشف على 100 ماشية في مركز دشنا

إزالة 11 حالة بناء مخالف وبدون ترخيص في دشنا
الجريدة الورقية