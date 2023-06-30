نضال الشافعي يحسم الجدل بشأن التشابه بين مسرحيته و"سيدتي الجميلة"

كشف الفنان نضال الشافعى، كواليس دخوله أي عمل مسرحي جديد قائلًا: “نأخذ وقتا حتى يكون هناك كيميا بين الممثلين في المسرحية، وهذا الوقت قد يزيد أو يقل، ونحرص على عدم الخروج عن التفاصيل في المسرحية وأي خروج يكون بشكل محسوب ودقيق”.

وأضاف الفنان نضال الشافعي، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى أن جمهور المسرح متميز للغاية، ومسرحية سيدتى أنا هي معالجة عصرية لمسرحية سيدتى الجميلة .

نضال الشافعي

وتابع نضال الشافعى :"لا يوجد وجه مقارنة بين سيدتى أنا وسيدتى الجميلة، وتعلمنا الكثير من الفنانين فؤاد المهندس وشويكار، ونسخة سيدتى أنا راعت تفاصيل كثيرة وراعت البعد العالمى للرواية .

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قال الفنان نضال الشافعي إن أمنية لكل ممثل يحب مهنة التمثيل الوقوف على خشبة المسرح القومي لأن لها عراقة خاصة جدا وتعتبر من أقدم خشبات المسارح على مستوى الوطن العربي وهذه الخشبة وقف عليها كل أبطال أفلام الأبيض والأسود وتاريخ المسرح المصري جزء كبير منه بدأ من المسرح القومي.

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وأضاف نضال الشافعي، أن رهبة الوقوف على خشبة المسرح لها إحساس خاص ويتكرر هذا الإحساس معه في كل مرة يقف فيها علي المسرح حتي وإن كان يعرض عرضا كل ليلة.

نضال الشافعي

الوقوف على المسرح له ألف حساب

وتابع نضال الشافعي: كل مرة أقف علي المسرح لأقدم عملا أمام الجمهور لها ألف حساب بالنسبة لي"، مشيراً إلى أن من وجهة نظره الخاصة أن المسرح هو الحقيقة الكاملة لمواجهة الجمهور.

وأكد نضال الشافعي خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" على قناة "dmc" أن بعد مشاركته في مسرحية الملك كلير مع الفنان يحيى الفخراني شعر بالقناعة التامة بأنه لن يقدم عمل مسرحي بعد ذلك العمل العظيم، ولكن عندما عرضت عليه المشاركة في مسرحية "سيدتي أنا" لم يستطع رفضها لأنها تمتلك كل مقاومات المسرح الجميل وقبل المشاركة.

وقالت الفنانة داليا البحيري تعليقا على ارتفاع نبرة صوتها أثناء التمثيل على المسرح إن هذا على غير طبيعتها وإنها معروفة بالصوت الهادئ، لكن ساعدها على ذلك محسن رزق وأيضا الفنان نضال الشافعي.

‏وأشارت إلى أنها تعود إلى صوتها طبيعي بعد الانتهاء من المسرح قائلة: "ببقى خلاص فضيت البطارية كلها".