الجمعة 30 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بلاغ بوجود قنبلة على طائرة مصرية بمطار روما في إيطاليا

مصر للطيران
مصر للطيران

تلقي مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا بلاغا بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصريه بالمطار وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة.

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مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

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هذا وقامت شركة مصر للطيران بالتعامل مع البلاغ واتخذت كافة الإجراءات الاحترازيه الأمنية اللازمة تجاه التهديد وقد تم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولى وقد ثبت خلو الطائرة من أي تهديد.

وأقلعت رحلة مصر للطيران رقم MS794  بأمان بعد تجهيزها من مطار روما إلى مطار القاهرة الدولى ، ووصلت الرحلة اليوم فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى مطار القاهرة بأمان.

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