بلاغ بوجود قنبلة على طائرة مصرية بمطار روما في إيطاليا

تلقي مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا بلاغا بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصريه بالمطار وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة.

هذا وقامت شركة مصر للطيران بالتعامل مع البلاغ واتخذت كافة الإجراءات الاحترازيه الأمنية اللازمة تجاه التهديد وقد تم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولى وقد ثبت خلو الطائرة من أي تهديد.

وأقلعت رحلة مصر للطيران رقم MS794 بأمان بعد تجهيزها من مطار روما إلى مطار القاهرة الدولى ، ووصلت الرحلة اليوم فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى مطار القاهرة بأمان.