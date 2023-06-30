ساندي تحتفل بنجاح "تاج" في التجمع اليوم

تحتفل الفنانة ساندي بنجاح فيلمها الجديد “تاج” بطولة تامر حسني، حيث تشاهده مع الجمهور اليوم، وذلك بإحدي سينمات التجمع الخامس.

وكانت أعلنت الفنانة ساندي انتهائها من تصوير دورها في فيلم "تاج" مع النجم تامر حسنى.

وحرص الفنان تامر حسني، على مشاركة جمهوره صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "تاج" الذي من المقرر طرحه فى عيد الأضحي المقبل.

تامر حسني وساندي

وكتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: “من تصوير فيلم تاج، خلاص هانت إن شاء الله، نهاركم جميل وكله رزق ليكم إن شاء الله”.

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وكان انضم الفنان محمد أبو داود لأسرة فيلم “تاج” بطولة النجم تامر حسني، الذي يتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى .

ساندي

واستطاع المطرب تامر حسنى أن يحقق طرفى المعادلة الصعبة بين النجاح والتألق على ساحة الأغنية وأيضاً بين نجوم السينما، حيث أصبح تامر حسنى واحدًا من أهم نجوم شباك التذاكر فى كل موسم يتواجد فيه بعمل سينمائى، ومنافسًا شرسًا بين نجوم السينما الذى يتسابق الجمهور على أعمالهم.

محمد أبو داود

وتحدث تامر حسنى عن فيلمه الجديد وقال: مع كل تجربة جديدة أريد تقديم عمل مميز ومختلف للجمهور، وجذبنى فى حكاية «تاج» أنه عمل فيه جرعة كبيرة من التمثيل والإبداع، فالحكاية لن تعتمد على الأغانى، بقدر ما سيوجد مشاهدة تحتوى على زخم من التفاعلات والتمثيل.

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تامر حسني

وعن اعتذار العديد من الفنانات عن المشاركة فى الفيلم، قال: لا توجد أى أزمة فى ذلك، فكل فنانة كانت لديها ارتباطات أخرى قبل توقيع الفيلم، ولذلك لم يتمكن من توفيق مواعيد التصوير، فلا توجد مشكلة بالنسبة لى من اعتذراهن، فجميعهن أصدقائى وجمعتنا علاقة صداقة وعمل لسنوات، وأتمنى لهن كل التوفيق فى أعمالهن.

وعن عدم إخراجه للفيلم، بعد إخراج فيلمه الماضى «بحبك»، قال: تجربة فيلمى الأخير «بحبك» مع الإخراج من أهم تجارب حياتى، وحقق لى ما أعمل عليه باستمرار أن أكون فنانًا شاملًا، ولكن أريد أن تكون تجربتى الإخراجية الجديدة بشكل متطور وبرؤية حرفية، ولذلك مطلوب منى تطوير نفسى أكثر ومزيد من الوقت للدراسة والخبرة، فكان القرار التعاون مع المخرجة سارة وفيق، وهى مخرجة مبدعة وسيكون لها بصمة كبير وتأثير واضح على الفيلم.

وعن أحدث أعماله الفنية، قال: هناك أغنية جديدة خاصة بإحدى الحملات الإعلانية انتهيت من تصوير الحملة الإعلانية والاغنية منذ أيام قليلة وسيتم عرضها قريبًا، فالحملات الإعلانية أصبحت مادة فنية ينتظرها الجمهور باستمرار ويتفاعل معها وكأنها عمل فنى بالفعل، لذلك الاهتمام بها يكون كبيرًا أيضاً واحرص على تقديمها بشكل جيد للناس.

وعن ألبومه الجديد، قال: أعمل فى الألبوم الجديد أيضاً وانتهيت حتى الآن من تسجيل عدد من الأغانى، ولكن تتبقى أغان أخرى سأقوم بتسجيلها خلال الفترة القادمة، وأتعاون فى الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «أيمن بهجت قمر وتامر حسين وأمير طعيمة ومحمد يحيى وتامر على ومحمد شفيق وتميم»، ولم أستقر حتى الآن على موعد طرحه.

وكانت حسمت الفنانة دينا الشربيني الجدل المثار حول حقيقة ارتباطها عاطفيًا بالمطرب تامر حسني، بعد انفصاله عن طليقته وأم أبنائه بسمة بوسيل، حسبما أفادت أنباء عدة أخيرًا، عقب مشاركتها في فيلمه الجديد "تاج" بالتزامن مع إعلانها أنها تعيش قصة حب جديدة، وذلك خلال حوارها مع برنامج "The Insider بالعربي".

دينا الشربيني تكشف حقيقة ارتباطها عاطفيًا بتامر حسني

وجه المذيع سؤالًا مباشرًا للفنانة دينا الشربيني عن علاقة قصة الحب التي تعيشها بالنجم تامر حسني، حيث قال: "ربط البعض إعلان علاقة الحب بتامر حسني؟"، لتقاطعه قائلة: "لا مفيش ربط ومفيش أي حاجة من الحاجات دي"، ليسألها عن تعليقها على الشائعات المتداولة بشأن ارتباطهما، فردت عليه: "عادي ما يتكلموا".

دينا الشربيني وتامر حسني

دينا الشربيني تكشف طبيعة علاقتها بتامر حسني وأسرار تعاونهما في فيلم “تاج”

وواصل المذيع طرح أسئلته على دينا الشربيني قائلًا: "والميمز اللي بيعملوها عليكم؟"، لترد بسخرية: "ولا فارقة معايا ولا هبص عليها والله ما شوفتها ولا هشوفها"، لتنفي بإجاباتها وجود علاقة عاطفية تربطها بالفنان تامر حسني موضحة إنها تعاونت معه في الفيلم بعد معرفتها الجيدة به على المستوى الشخصي والفني، فهي كانت تحبه قبل أن تشترك معه في الفيلم، وهذا التعاون جعلها تتعرف عليه بشكل أفضل.

وأضافت دينا الشربيني: "تامر شخص نضيف ومجتهد في عمله، وإنسان جدع يعمل بجد وحرص على إنجاز عمله بأفضل شكل ممكن"، فيما أعربت عن سعادتها بمشاركة تامر حسني في فيلم "تاج" لافتة إلى أنها أعجبت بفكرة الفيلم التي تتناول قصة خيالية تدور في إطار العوالم الخارقة.

دينا الشربيني خلال حوارها ببرنامج The Insider

حقيقة ارتباط تامر حسني ودينا الشربيني

وبدوره، خرج النجم تامر حسني عن صمته ليحسم الجدل المُثار حول حقيقة ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل، حيث قام بنشر صور رومانسية تجمعهما وأرفقها بتعليق: "النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج) ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي"، وذلك عبر حسابه الشخصي بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى تامر حسني بنشر هذه الصور شائعة ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني التي تداولها البعض أخيرًا، كما أعلن عن موعد طرح أحدث أفلامه "تاج" والذي من المُقرر أن يخوض به موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، ويشاركهما البطولة النجوم بيومي فؤاد، وسوسن بدر، وماجد الكدواني، وأحمد بدير، وحجاج عبدالعظيم وساندي، وهو من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني ودينا الشربيني

فيلم تاج

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما (تاج وهارون)، يمران بالكثيرمن الأزمات مع تتابع الأحداث.

دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة: شخص يستحق الحب

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد كشفت أنها تعيش قصة حب جديدة منذ شهور عدة، ومن المقرر أن تُعلن خطبتها قريبًا، في حين رفضت الكشف عن هويته، وكشف مصدر مقرب أنها ارتبطت برجل أعمال، شاب من خارج الوسط الفني.

دينا الشربيني

وصرحت دينا الشربيني بأنها تشعر أن هذه العلاقة ستكون ناجحة، أكتر من جميع علاقاتها السابقة التي خاضتها، مشيرة إلى أنه شخص جيد يستحق الحب، مضيفة: "إحنا بنتغير ووجه نظرنا بتتغير تمامًا كل فترة والتانية، وأنا مقتنعة أن ربنا دايمًا بيجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب".