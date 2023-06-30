سياح الغردقة يحتفلون بذكرى 30 يونيو

نظمت فنادق الغردقة اليوم الجمعة مسيرة حاشدة في ذكرى 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب حاملين علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي و التفاعل مع الاناشيد الوطنية وعلى أنغام المزمار البلدي التي الهبت حماس الجميع وسط تصفيق السائحين الأجانب والرقص في جو من البهجة والسرور.

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومنظم ا حتفالات ثورة 30 يونيو على شواطئ الغردقة أن المسيرة على الشواطي بمشاركة العاملين بالقطاع السياحى والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ما يقرب من 22 جنسية أجنبية من التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا و هولندا وسويسرا وايطاليا وسلوفانيا والمجر والنمسا في جو يدعو للفخر بذكرى النصر وعظمة مصر

ومن جانبه قال ايهاب السيد مدير عام فندق سياحى المنظم لاحتفال الغردقة أن الاستقرار الذي تنعم به مصر انعكس على السياحة في الفترة الأخيرة والتي وصلت نسبة اشغال بعض الفنادق الى 100% وذلك ناتج طبيعى للمجهودات التي تبذلها الدولة في فى المساعي لفتح أسواق سياحية جديدة

وأشار إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لجميع الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أثرت بشكل إيجابي على القطاع السياحي وفتح اسواق جديده لم تكن موجودة من قبل الثورة

كما نظمت فنادق الغردقة مهرجان الفوم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بمشاركة السياح الأجانب الذين حرصوا على مشاركة المصريين من نزلاء الفنادق الاحتفالات على الشواطئ، ولاقي ذلك إقبال من السائحين والتفاعل على أنغام الموسيقى وسط تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

احتفالات30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو