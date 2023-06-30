حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها

يسعى الكثير من المسلمون خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتضحية تقربًا لله عز وجل وامتثالًا لأوامره لمن لجيه الاستطاعة كما أنها سنة مؤكدة، ولكن هناك من يؤذي غيره بمخلفات ذبيحته ويأثم عليه.

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أن من يذبح الأضاحي ويترك مخلفاتها بالشوارع ودمائها بالطرقات يعد من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاءً للناس؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول فيما رواه عنه عديدٌ من الصحابة رضيَ اللهُ عنهم: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِه» رواه الشيخان وغيرهما.

وتابعت الدار أن الذابح للأضاحي أو غيرِها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية، مستكملة :"أين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم وغيره عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا نبيَّ اللهِ، عَلِّمنِي شيئًا أَنتَفِعُ به، قال: "اعزِلِ الأَذى عن طَرِيقِ المُسلِمِينَ".

وضع الأذى في طريق الناس خطيئة

وأوضحت الدار أن مثل إماطة الأذى صدقة، وهي من شعب الإيمان، فإن وضع الأذى في طريق الناس خطيئة، وهو من شعب الفسوق والعصيان، ووالله إنه ليجلب الأذى لفاعله في الدنيا والآخرة، وبرهان ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثةَ: البَرازَ في المَوارِدِ، وقارِعةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ» رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن معاذ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم؛ فإن هذه الخصال تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه مِن تقذير شوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها.

وشددت الدار أن القيام بهذا الذبح في الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذي أحاسيسهم وأبدانهم.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: ترك مخلفات الأضاحي يتنافى مع الشرع

كما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ترك أثر الدم وإلقاء مخلفت الذبح بعد الانتهاء منه في الطريق العام، من السيئات العظام والتي تتنافي مع الشرع الشريف.