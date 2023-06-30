إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

اصابة اشخاص فى حادثى تصادم ببنى سويف

أصيب 9 بإصابات متنوعة فى حادثى تصادم ببنى سويف وتم نقل المصابين بسيارات الاسعاف الى المستشفى وكان الحادث الاول وقع على طريق فرعى بمركز ناصر عندما اصيب 3 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتن وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى مستشفى الجامعة

وكان مدير الامن تلقى اخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين دراجتين بخاريتن بطريق بهبشين ناصر الفرعى بسبب السرعة وانتقلت سيارات الاسعاف وقامت بنقل المصابين وهم محمد سعيد ابراهيم 22 سنة بهبشينمصاب كسر بالساق اليمني واحمد سعيد ابراهيم 20 سنة مصاب كسر بالساق اليسر ومحمد جمال عبد العال 23 سنة مصاب بكسر بالساق اليسري وتم تحرير محضر بالواقعة

فيما وقع الحادث الثانى امام مقابر قرية على حمودة بمركز بنى سويف عندما اصطدمت سيارة ربع نقل بتوك توك وادى الى اصابة 6 مواطنين وتم نقلهم الى المستشفى

وتلقى اللواء مدير الامن ببنى سويف اخطارا من شرطة النجدة بتصادم سيارة ربع نقل بتوك توك امام قرية على حمودة بمركز بنى سويف وانتقلت سيارات الاسعاف وقامت بنقل المصابين الى المستشفى واسفر الحادث عن اصابة كلا من ياسر سيد محمد رفاعي 47 سنه من ورشه علي حموده مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور بالاطراف وتغريد ابو زيد احمد 11 سنه طالبه من قرية جزيره ابو صالح مصابة بكسر مضاعف بالساق الايسر والفك السفلي وثناء سامح حسن 20 سنه من القاهره مصابة باشتباه كسر بالزراع الايمن وهويدا سليمان محمد 53 سنه القاهره مصابة كسر بالساق والزراع الايمن ومحمود عزت عبد الوهاب 27 سنه من قرية العلالمه مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات ونورا حسين سيد 22 سنه من من قرية العلالمه مصابة كدمات متفرقه بالجسم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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