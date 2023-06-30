الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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السيطرة على حريق في البدرشين

حريق
حريق

 تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق في منطقة البدرشين بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بعد اشتعال النيران في المنزل بالكامل.

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شارع المعز.. حريقة بشقة والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء

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معاينة حريق شقة سكنية في المنيب


 

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء لمكان الحريق.. وعلى الفور، انتقلت رجال مباحث قسم شرطة البدرشين تحت إشراف النقيب محمد محيي إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

الحماية المدنية تواصل جهود مُحاصرة الحرائق

وعلى جانب آخر، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مطعم فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وعلى جانب آخر، تلقت إدارة الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد بلاغًا من إدارة المول والأهالي يفيد بنشوب حريق في محل تجاري يعمل في نشاط مطعم، وتصاعد أدخنة وادخنة كثيفة كادت أن تغطي المول، وتعرض حياة المواطنين للخطر، وتتجاوز إلي المحال المجاورة والأماكن الترفيهية

وتكثف الحماية المدنية جهودها في كافة أنحاء الجمهورية من أجل إخماد الحرائق بسرعة فور الإبلاغ عنها لتجنب امتداد آثارها ولإنقاذ من يتصادف وجوده في مكان اندلاعها، وتحرص الإدارة على رفع الوعي لدى المواطنين الأمر الذي يُقلل من احتمالية حدوث الحرائق.

وعلي الفور جري التعامل بسيارتي إطفاء ونجحت جهود السيطرة علي السنة اللهب قبل أن تلتهم المول التجاري والمحال والمواطنين، وعمل فريق الإطفاء علي تبريد أعمال الإطفاء، وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة آخري أو تصاعد أدخنة قد تؤثر علي المواطنين.

وخلال محاولات السيطرة علي الحريق تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغا آخر بنشوب حريق في الوحدة السكنية رقم 17 بعمارات اللاسلكي، وتبين أنه ناتج عن مجموعة أخشاب كانت أعلي العقار، وتم السيطرة علي السنة اللهب قبل أن تنتقل للوحدات أو العمارات الأخرى.

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