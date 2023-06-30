محمد صلاح يعلن عن قميص ليفربول الثاني للموسم الجديد

شارك الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي في الإعلان عن قميص الريدز الثاني للموسم الجديد بجانب تواجد الفرعون المصري بالإعلان الترويجي للكشف عن القميص الجديد.

محمد صلاح يظهر فى اعلان قميص ليفربول الثاني للموسم الجديد

محمد صلاح

ورفض الفرعون المصري الراحه مع الريدز ومع الفراعنة، على الرغم من الإجازة التي حصل عليها ليفربول بعد انتهاء الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي ،للمحافظة على المستوي المبهر .

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يؤدي فيها التمرين الرياضية داخل صاله الجيم إستعدادًا للموسم الجديد مع الريدز .

ويسعي محمد صلاح خلال الموسم الجديد استعادة بريقية مع الريدز ، ويمتلك الفرعون طموحات جديد مع ليفربول لتحقيقها .

الهلال السعودي يرغب في خدمات محمد صلاح

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إدارة نادي الهلال السعودي تشعي للتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فشل مفاوضات الفريق السعودي في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم تلفت صحيفة الديلي ميل النظر إلى موقف اللاعب المصري محمد صلاح في الانتقال إلى الدولي السعودي، ولكن وجهت كل الضوء على الرغبة السعودية في إتمام تلك الصفقة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح على رأس قائمة من اللاعبين التي يستهدف الدوري السعودي في التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة ضم لاعبين محترفين كبار من الدوريات الأوربية الكبري.

ويترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي موقف النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، حيث يرغب الزعيم في التعاقد مع الفرعون المصري لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

يشغل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الحالي بال نادي الهلال السعودي، وذلك بعد رغبة الأخير الشديدة في التعاقد مع الفرعون المصري.

الجدير بالذكر ، ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد موسمين، وسيكون اللاعب حر في يونيو لعام 2025، ويحق له الانتقال لأي فريق مجانًا لكن قبل ذلك على من يرغب في التعاقد معه بدفع الشرط الجزائي في عقد الفرعون.