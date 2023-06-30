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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة و القنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 والقنوات الناقلة فيشهد مباريات الدوري المصري، بجانب مباريات كأس امم افريقيا للشباب تحت 23 سنة.

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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي بثلاثية على البنك الأهلي

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الأهلي يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري المصري

 

مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة 

انبي ضد فاركو في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

المقاولون العرب ضد الداخلية يقام اللقاء  9:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا يقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام

الكونغو ضد المغرب يقام اللقاء في تمام الساعة 12:30 بتوقيت أبو ظبي، 11:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

غينيا ضد غانا يقام اللقاء ضمن مباريات اليوم الجمعة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت أبو ظبي، 11:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3. 

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلى 

استعاد النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مرة أخرى بعد الثلاثية التي أحرزها في شباك البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة ويسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر والذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بثلاثية من دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة وضعها في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك أمام الحارس محمد أبو جبل الذي اكتفى بالمشاهدة.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وسكنت شباك أبوجبل.

وعزز محمود كهربا تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ويقود محمد شريف هجوم النادي في مباراة البنك الأهلي ويعد محمد شريف هو هداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 أهداف ويعتبر محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك برصيد هدفين.

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