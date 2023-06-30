وفاة أكبر حاج سنًا بعد إتمامه الشعائر

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أكبر حجاج إيران سنا توفي نتيجة تعرضه لنوبة قلبية، بعد إتمامه شعائر الحج في المملكة العربية السعودية وفق روسيا اليوم.

وأفادت بأن "مصطفى محمود زاده البالغ من العمر 111 عاما أصيب بنوبة قلبية بعد أداء مناسك الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة".

وأكد محي الدين محمود زاده نجل الحاج مصطفى وفاة والده، حيث قال "توفي والدي اليوم رحمه الله وسيدفن في أرض الوحي".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية نشرت مقابلة مصورة مع أكبر حاج إيراني لهذا العام، وهو المعمر مصطفى محمود زاده، الذي يبلغ من العمر 111 عاما.

وفي تصريحاته لـ"تسنيم"، أوضح المعمر الإيراني مصطفى محمود زاده بأنه يعمل في الزراعة منذ سنوات وكان يأمل أن يتشرف بحج بيت الله الحرام.

وردا عن سؤال "ما هي أول صلاتك بمجرد وصولك إلى بيت الله؟"، قال الحاج الإيراني "أدعو بالخير والسلام لكل المسلمين وأتمنى لهم الصحة والأمان وأن يبعدهم الله عن كل مكروه".

وعن السؤال "بما أنك تبلغ من العمر 111 عاما، هل لديك أي مشاكل صحية؟" أجاب الحاج الإيراني "ليس لدي أي مرض، وأنا بصحة جيدة وجسدي جاهز للسير مثل الشاب، فأنا أصعد وأنزل في المنحدر عشر مرات في اليوم ولا أعاني من عجز".