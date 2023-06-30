ناسا تستكشف كوكب المريخ

أعلنت صحيفة The Times أن ناسا تعمل على خطط لإرسال رواد فضاء الاستكشاف كوكب المريخ، وفق روسيا اليوم.

وتبعا للصحيفة فإن 4 رواد تابعين لوكالة ناسا بدأوا مؤخرا بتجربة للعيش في قاعدة اختبارية خاصة تحاكي في ظروفها ظروف العيش على قاعد ستبني على سطح الكوكب الأحمر، وذلك في إطار الاستعدادات لإرسال رحلة استكشافية إلى الكوكب.

أشارت الصحيفة إلى أن رجلين وامرأتين سيقومان في إطار التجربة المذكورة بقضاء 378 يوما في القاعدة المذكورة التي تم تصنيعا بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، أذ تضم القاعدة الاختبارية غرف نوم وصالة ألعاب رياضية وحجرات مشتركة ومكانا خاصا لزراعة النباتات للطعام.

ومن جهتها ذكرت غريس دولاس الباحثة المشاركة في الإشراف على المشروع أن طاقم فريق الاختبار سيتعين عليه مواجهة المواقف النفسية العصية التي قد تواجهه أثناء التجربة، وأن هذه التجربة ستساعد العلماء على اكتشاف تأثير النظام الغذائي الخاص على صحة رواد الفضاء وأدائهم، وتعتبر خطوة مهمة لتقرير ما إذا كان سيتم إرسال رواد فضاء إلى قاعدة حقيقية على المريخ.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وكالة ناسا تخطط لإجراء 3 تجارب شبيهة بحلول عام 2026، وفي السنوات القليلة المقبلة تخطط لبناء قاعدة على القمر، وسيكون بناء هذه القاعدة مرحلة استعدادية لرحلات المريخ المستقبلية.