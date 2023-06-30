تكبيرات العيد عقب الصلوات مستحبة أم مكروهة.. الإفتاء تجيب

يردد المسلمون بمختلف أنحاء العالم تكبيرات عيد الأضحى المبارك والتي بدأت مع يوم عرفة وتستمر طوال أيام التشريق، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن التكبير مستحب شرعًا وهو لغة التعظيم والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية.

تكبيرات العيد عقب الصلوات مستحبة أم مكروهة

ورد لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني سؤال حول مدى مشروعية الجهر بالتكبير أيام التشريق، لتؤكد أن التكبير الجماعي في العيدين وأيام التشريق عقب الصلوات المكتوبات مستحبٌّ شرعًا، بل هو من إظهار شعائر الله تعالى، وهو داخل في عمومات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم استحباب الجهر بتكبيرات العيد، سواء في ذلك التكبير المقيد الذي يقال بعد الصلوات المكتوبات أو التكبير المطلق الذي يكون في أيام شهر ذي الحجة وأيام التشريق، وقد مضى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا من غير نكير، والقول ببدعيته قول باطل لا يُعوَّل عليه.

التكبيرات في جماعة:

وتابعت:"ولا شك أنَّ التكبير في الجَمْعِ أظهر لشعائر الله تعالى، وأرجى للقبول، وأيقظ للقلب، وأجمع للهمة، وأدعى لاستشعار معناه؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» رواه الترمذي وحسنه، والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد مضى عمل المسلمين سلفًا وخلفًا على الجهر بالتكبير في عيد الأضحى من غير نكير، والطعن في مشروعية ذلك اتهام لعلماء الأمة بالجهل والضلال، وهو أمر ينأى عنه كل عاقل".

ونبهت دار الإفتاء المصرية على ضرورة عدم جعل مثل هذه الأمور السابق ذكرها سببًا في الفتن والشقاق بين المسلمين في هذه الأيام المباركات؛ أيام الفرح، وكذلك على ضرورة اتباع الأمور التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة القائمة على أمر رعاية المساجد والإشراف عليها.

صيغة التكبيرات في عيد الأضحى:

أكدت الدار أنه لم يَرِدْ في صيغة التكبير ولا هيئته شيء بخصوصه في السنة المطهرة، فالأمر فيه على السعة، ولا يصح تقييده بوجه من دون وجه إلا بدليل.



