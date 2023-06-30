أهلي جدة يتفق مع فيرمينو

اتفق مسؤولو أهلي جدة السعودي مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للحصول على خدماته في الصيف الجاري.

ورحل روبرتو فيرمينو عن ليفربول بعد نهاية الموسم 2022/2023، وارتبط المهاجم البرازيلي باحتمالية الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني

أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن فيرمينو توصل إلى اتفاق شفهي مع مسؤولي أهلي جدة حول الصفقة، مشيرا أن اللاعب البرازيلي سيوقع عقدًا حتى عام 2026.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الفحص الطبي، والذي سيسبق خطوة التوقيع الرسمي على أوراق الصفقة.

الأهلي السعودي يتفق مع جاتوزو

اتفقت إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد العيسي مع المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو لاعب فريق ميلان الإيطالي السابق لتولي المهمة الفنية للراقي بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

اجتمعت إدارة الأهلي مع المدرب جاتوزو وسار الاجتماع بين الطرفين بشكل إيجابي، حتى وافق الإيطالي على تدريب الراقي وأنه لا يمانع الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

جاتوزو على أعتاب النادي الأهلي:

أصبح الإيطالي جاتوزو مرشحًا بقوة للانتقال للتدريب بدوري روشن في الموسم المقبل، وذلك بعد فشل تجربته الأخيرة مع فريق فالنسيا الإسباني، وستشهد الساعات القليلة المقبلة الحسم النهائي في انتقال الأسطورة للدوري السعودي عبر بوابة فريق الأهلي.

كان يعمل وكيل أعمال جاتوزو على إيجاد فريق جديد، وتلقى عدة عروض قوية من أندية الدوري السعودي، بعدما غاب عن التدريب منذ شهر يناير الماضي، وحينما رحل عن تدريب فيورنتينا أخيرًا بسبب سوء النتائج.

كان يؤجل جاتوزو التدريب في المملكة العربية السعودية حتى الحصول على عرض من أحد الأندية الأوروبية، حيث يفضل المدرب الإيطالي البقاء وخوض تجربة جديدة بين أحد أندية الدوريات الخمسة الكبرى.