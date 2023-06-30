خالد عكاشة يكشف الفرق بين سياسة مصر الخارجية قبل 30 يونيو وبعدها

كشف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الفرق بين السياسة الخارجية لمصر قبل ثورة 30 يونيو وبعدها ، مؤكدا أنها تغيرت تمامًا انطلاقًا منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وقال خالد عكاشة خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"،مساء الخميس إن هذا الأمر جاء معبرا عن رغبة الشعب المصري ومجمل الرأي العام المصري الذي لم يشعر بارتياح كبير حتى قبل 2011 للسياسة الخارجية المصرية على صعيد ملفات كثيرة وكان هناك انتقادات لهذا الأمر.

بدأنا عهد السيسي والموقف الخارجي كان مليئاً بالتحديات والإشكاليات

وأضاف خالد عكاشة أن في 30 يونيو كان هناك اشتباك مع العالم الخارجي في العديد من الملفات والمواقف والتحرك الذي حدث في 30 يونيو جاء لكي يقطع الطريق على مخططات كثيرة كانت وراءها الكثير من الدول والمحاور الدولية، ونحن بدأنا عهد الرئيس السيسي والموقف الخارجي كان مليئاً بالتحديات والإشكاليات.

وعلى جانب آخر، قال المؤلف السيناريست مدحت العدل ، إنه ناصري، و كل ما قاله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وما حدث في المنشية من جماعة الإخوان “مذاكرة كويس”، ومؤمن أنه لا يمكن أن يحكم هذا الوطن فئة ضيقة الفكر.



وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: " لم يخطر في بالي أن يأتي يوم وتحكم فيه جماعة الإخوان مصر، عندما كتب مسلسل العندليب حكاية شعب في عام 2003.

وأوضح أن عبدالحليم ولد عام 1929، وجماعة الإخوان بد أت عام 1928، والمسلسل كان "العندليب حكاية شعب"، لتجسيد حياة عبدالحليم، وكنت أروي ما يحدث في مصر.

وأردف: " هالني أن جماعة الإخوان بعد سنة واحدة من تأسيسها تجولت في 4 آلاف قرية، وهو شيء خيالي، خطر ببالي أنها تتلقى مساعدات ما من جهة ما"،, موضحا:" كان يعنيني هذا التواجد، وما وصلوا له، كان يعنيني أتكلم عن الجماعة، ولم يخطر في بالي أنهم سيصلوا يومًا للحكم".

وأكد مدحت العدل أنه كان يفضل فوز أحمد شفيق في الجولة الثانية من انتخابات 2012، لافتًا إلى أنه زار أحمد شفيق في بيته ومع فريق عمله، ليقربه من وجهة نظر الشباب.

وأضاف : "أحمد شفيق ليس مرتبط بالشارع، وأنا كنت في الميدان، حاولت أقربه للشباب، لأنه مهما كان أفضل من محمد مرسي".

حسيت بشاشة سوداء نزلت على عيني أنا ومراتي بعد إعلان فوز مرسي

وعن رد فعله فور إعلان فوز مرشح الإخوان محمد مرسي بانتخابات الرئاسة في 2012، قال مدحت العدل : "أول ما أعلنوا فوز مرسى حسيت بشاشة سوداء نزلت على عيني أنا ومراتي، ومن حسن حظها إنها ضغطها منخفض، لأنه لو كان عالي كانت تعرضت لأزمة صحية كبيرة، حسيت إني عيني مبتشوفش، وده معناه إننا هنبقى كابول".