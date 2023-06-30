كواليس تصوير مسلسل الداعية في عهد الإخوان ورد فعل الجماعة (فيديو)

قال المؤلف والسيناريست مدحت العدل، إن المظاهرات المصورة داخل مسلسل الداعية كلها طبيعية، وكان هناك رد فعل غير طبيعي من الجماعة الإرهابية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أنه تم تصوير مسلسل الداعية أثناء حكم الإخوان، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لهجوم كبير لإيقاف مسلسل الداعية.

الإخوان شكوا في أمن الدولة لإيقاف مسلسل الجماعة والدولة رفضت تحريضهم

وأكد أن الإخوان حاولوا الوصول للرقابة علي المصنفات الفنية، ثم شكوى في أمن الدولة لإيقاف المسلسل ولكن كل أجهزة الدولة لم تستجب لتحريض الإخوان ووقفت خلف المسلسل، وتعرضنا لهجوم كبير لإيقاف مسلسل الداعية لأن الإعلان التمهيدي كان يحمل "يسقط يسقط حكم المرشد".

وتابع: "والمسلسل كان يحمل تاريخ من مسلسل محمود المصري، وظهور الجماعات الإسلامية، وقتل الشيخ الذهبي، وهذا ما جعل حالة الانتفاضة ضد المسلسل من قبل الإخوان".

كان هناك رفض لشراء مسلسل الجماعة من جميع المحطات

وأردف مدحت العدل: "المسلسل كان يحمل أغنية في التتر لشد انتباه المصريين أن هذه الجماعة ضد كل أوجه الحياة، وكانت كل كلمة موجه للشعب المصري في هذا الاتجاه، وأنهينا تصوير المسلسل يوم 29 يونيو لننزل مظاهرات 30 يونيو، وكان هناك رفض لشراء المسلسل من جميع المحطات، ولكن جمال العدل قال "هنتج المسلسل ده لو هعرضه علي اليوتيوب".

رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسي

وقال مدحت العدل : “رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسي”، موضحا: "رفضت حضور اللقاء على أساس فكري، هتقولي تعالى اقعد مع هتلر اتكلم معاه في الفن؟.. لدي فكرة مقتنع به وهي منكرة عند الإخوان، وكان ذلك شو إعلامي، وكنت أتابع الحوار وكان كلام تقليدي وتم أخذ اللقطة.

وأضاف مدحت العدل : "عندما تواصل معي ياسر علي متحدث الرئاسة في هذه الفترة ليشرح لي ما تم تحقيقه في الـ100 يوم الأولى، أنكرت كل ما قاله وقولت له انزل شوف الناس في الشارع واركب تاكسي وهتشوف الناس حاله ايه، وده اللي مش هيخليكوا تكملوا أكثر من سنة.