مدحت العدل يكشف ذكريات فوز مرسي بالرئاسة.. شاشة سوداء نزلت على عيني

قال المؤلف السيناريست مدحت العدل ، إنه ناصري، و كل ما قاله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وما حدث في المنشية من جماعة الإخوان “مذاكرة كويس”، ومؤمن أنه لا يمكن أن يحكم هذا الوطن فئة ضيقة الفكر.

لم يخطر في بالي أن يأتي يوم وتحكم فيه جماعة الإخوان مصر

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: " لم يخطر في بالي أن يأتي يوم وتحكم فيه جماعة الإخوان مصر، عندما كتب مسلسل العندليب حكاية شعب في عام 2003.

وأوضح أن عبدالحليم ولد عام 1929، وجماعة الإخوان بد أت عام 1928، والمسلسل كان "العندليب حكاية شعب"، لتجسيد حياة عبدالحليم، وكنت أروي ما يحدث في مصر.

" هالني أن جماعة الإخوان بعد سنة واحدة من تأسيسها تجولت في 4 آلاف قرية



وأردف: " هالني أن جماعة الإخوان بعد سنة واحدة من تأسيسها تجولت في 4 آلاف قرية، وهو شيء خيالي، خطر ببالي أنها تتلقى مساعدات ما من جهة ما"،, موضحا:" كان يعنيني هذا التواجد، وما وصلوا له، كان يعنيني أتكلم عن الجماعة، ولم يخطر في بالي أنهم سيصلوا يومًا للحكم".

كنت أفضل فوز أحمد شفيق في الجولة الثانية من انتخابات 2012

وأكد مدحت العدل أنه كان يفضل فوز أحمد شفيق في الجولة الثانية من انتخابات 2012، لافتًا إلى أنه زار أحمد شفيق في بيته ومع فريق عمله، ليقربه من وجهة نظر الشباب.

وأضاف : "أحمد شفيق ليس مرتبط بالشارع، وأنا كنت في الميدان، حاولت أقربه للشباب، لأنه مهما كان أفضل من محمد مرسي".

حسيت بشاشة سوداء نزلت على عيني أنا ومراتي بعد إعلان فوز مرسي

وعن رد فعله فور إعلان فوز مرشح الإخوان محمد مرسي بانتخابات الرئاسة في 2012، قال مدحت العدل : "أول ما أعلنوا فوز مرسى حسيت بشاشة سوداء نزلت على عيني أنا ومراتي، ومن حسن حظها إنها ضغطها منخفض، لأنه لو كان عالي كانت تعرضت لأزمة صحية كبيرة، حسيت إني عيني مبتشوفش، وده معناه إننا هنبقى كابول".







