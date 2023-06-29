Zenfone 10 من ASUS.. هاتف رائد صغير الحجم

ما لم تحسب الأجهزة القابلة للطي ، فلا توجد العديد من الخيارات المتبقية عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية المدمجة الحقيقية هذه الأيام ، ولكن بطريقة ما ، ظلت ASUS في هذا السوق المتخصص. يبدو Zenfone 10 الذي تم الإعلان عنه حديثًا وكأنه نسخة كربونية من سابقه ، وحتى الكاميرا الرئيسية البالغة 50 ميجابكسل لم تتغير. ومع ذلك ، تدعي الشركة أن هذا يتم تشغيله الآن من خلال إصدار جديد من 6 محاور تثبيت gimbal - مزيج من التثبيت البصري للأجهزة وخوارزمية تثبيت إلكتروني مطورة وتركيز تلقائي سريع. يتيح لك هذا على ما يبدو التقاط مقاطع فيديو أكثر سلاسة وصورًا أقل ضبابية أثناء التنقل.

كما تتوقع ، فإن Zenfone 10 مدعوم بأحدث معالج Snapdragon 8 Gen 2 من Qualcomm ، والآن مع ذاكرة ROM LPDDR5X أسرع تصل إلى 16 جيجابايت ، إلى جانب خيار تخزين UFS 4.0 أسرع يصل إلى 512 جيجابايت - مضاعفة ذلك من الجيل السابق. بينما تظل البطارية عند 4300 مللي أمبير في الساعة ، فهي مدعومة الآن بشحن لاسلكي بقوة 15 وات بالإضافة إلى الشحن السلكي الأصلي بقوة 30 وات. هذا يعني ارتفاعًا خفيفًا في السماكة - من 9.1 ملم إلى 9.4 ملم ، لكن البصمة تظل 146.5 × 68.1 ملم. تم تحديد شاشة AMOLED مرة أخرى بحجم 5.9 بوصة بدقة 2400 × 1،080 ، على الرغم من أنه تم تعزيز معدل التحديث الأعلى من 120 هرتز إلى 144 هرتز للألعاب الأكثر رشاقة.

تم استبدال الكاميرا فائقة الاتساع بمستشعر 13 ميجابكسل ، إلى جانب نتوء في مجال الرؤية - من 113 درجة إلى 120 درجة. تستخدم الكاميرا الأمامية القديمة بدقة 12 ميجابكسل الآن مستشعر RGBW بدقة 32 ميجابكسل بدلاً من ذلك ، وهذا على ما يبدو يعطي إخراجًا بدقة 8 ميجابكسل مع صور سيلفي منخفضة الإضاءة محسّنة بشكل كبير ، وذلك بفضل وحدات البكسل الفرعية البيضاء الإضافية الموجودة على المستشعر.

كما هو الحال من قبل ، لا يزال بإمكانك الحصول على مكبرات صوت استريو ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ، إلى جانب ميكروفونين مع دعم الالتقاط المكاني OZO Audio من نوكيا وتقليل ضوضاء الرياح. تشمل الأشياء الجيدة المألوفة الأخرى زر إلغاء القفل القابل للتخصيص ZenTouch (أي لتبديل الكاميرا أو التمرير في المتصفح) ، ومتانة NFC و IP68 لمقاومة الغبار والسوائل.

قامت شركة ASUS بتوسيع نظام العلب المعياري "Connex" ليشمل Zenfone 10 ، والذي يتيح لك تثبيت إما مسند أو حامل بطاقة من السيليكون في شبكة الفتحات الموجودة على ظهر العلبة. يمكنك حتى تعيين تطبيق - YouTube ، افتراضيًا - للتشغيل التلقائي عندما ينقلب الحامل. إذا كنت تفضل استخدام الحافظات السميكة ، فقد دخلت ASUS أيضًا في شراكة مع Rhinoshield و DevilCase للحصول على المزيد من الخيارات القوية.

سيكون Zenfone 10 متاحًا للطلب المسبق في أوروبا اعتبارًا من 29 يونيو ، بدءًا من 799 يورو (حوالي 870 دولارًا أمريكيًا) ، مع خيارات الألوان بما في ذلك "Aurora Green" و "Midnight Black" و "Comet White" و "Eclipse Red" و " أزرق مليء بالنجوم ". كما كان من قبل ، يتوفر في الولايات المتحدة للمتابعة لاحقًا ، فابق على اتصال.