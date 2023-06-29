الجزائر تصدر بيانًا ضد فرنسا بعد وفاة أحد مواطنيها على يد شرطي

أصدرت الجزائر بيانًا عاجلًا ضد فرنسا بعد وفاة أحد مواطنيها على يد شرطي فرنسي، إذ أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أن الجزائر لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي في فرنسا.

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وقالت الوزارة في بيان لها "إنها علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي، والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة".

الجزائر تصدر بيانًا ضد فرنسا:

وأضافت الجزائر أنها على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما المواطنون الجزائريون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به.