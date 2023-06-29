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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

خالد سليم يكشف تفاصيل تعرضه لمحاولة إنهاء حياته (فيديو)

الفنان خالد سليم
الفنان خالد سليم

كشف الفنان خالد سليم، عن تفاصيل تعرضه لمحاولة  إنهاء حياته، مشيرا إلى أن هناك من حاول إنهاء حياته عن طريق حادث سيارة، وتم إتلاف قطعة من السيارة لوقوع حادث يقضي على حياته.

 

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خالد سليم فى دائرة التريند بعد تعرضه للتنمر

عرفت من كان يريد إنهاء حياتى

وأضاف "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كان عايزني أعمل حادثة.. ووالدتي فرضت عليا ابن خالي عشان يكون معايا، وعرفت من كان يريد إنهاء حياتى.

وأكد أنه ليس لديه أي أعداء والمشاكل دائمًا كانت على أموال  أو عمل، موضحًا أن هذه المحاولة بسبب الاختلاف مع شخص ما على مشروع، وكانوا شركاء في هذا المشروع، ورفض هذا الشخص أن يعطيه الأموال الخاص به، وحصل  بعدها على الأموال بالشكل القانوني.

وعلى جانب آخر كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه لمحاولة إنهاء حياته، وكان هناك من يحاول قتله عن طريق حادث سيارة، وتم إتلاف قطعة من السيارة من أجل إنهاء حياته.

وأضاف "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كان عايزني أعمل حادثة.. ووالدتي فرضت عليا ابن خالي عشان يكون معايا، وعرفت من كان يريد قتلي.

وأكد أنه ليس لديه أي أعداء والمشاكل دائمًا كانت على أموال وفلوس أو عمل، موضحًا أن هذه المحاولة بسبب الاختلاف مع شخص ما على مشروع، وكانوا شركاء في هذا المشروع، ورفض هذا الشخص أن يعطيه الأموال الخاص به، وحصل على الأموال بالشكل القانوني.

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