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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ماونت يقترب من مانشستر يونايتد

ماونت
ماونت

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي والمنتخب الإنجليزي ماسون ماونت لمدة 5 أعوام، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

كان ماونت قد تدرج في الفئات السنية لتشيلسي، وسجل 27 هدفا وصنع 22 في 129 مباراة مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في عام 2021، في 36 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي .

 كما خاض نهائي "يورو 2020" أمام إيطاليا كأساسي قبل خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح.

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