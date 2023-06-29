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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

لحظة اقتحام سفارة السويد في العراق

اقتحام سفارة السويد
اقتحام سفارة السويد في العراق

 انتشرت مقاطع فيديو على "تويتر"، اليوم، توثق لحظة اقتحام سفارة السويد في العاصمة العراقية بغداد بعد واقعة حرق القرآن أمام أكبر المساجد بالعاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

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 واقتحم متظاهرون سفارة السويد في العاصمة العراقية بغداد احتجاجًا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم.

 وتجمع العشرات من العراقيين للاحتجاج بالقرب من السفارة السويدية في بغداد بعد أن أحرق مهاجر عراقي صفحات من القرآن أمام المسجد المركزي في ستوكهولم.

 وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العراقية، أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.

 كما أعطى رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف.

 

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