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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي حرق القرآن الكريم

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

 في أول رد فعل من السلطات العراقية، طالبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، من السلطات السويدية تسليم الشخص العراقي الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم وحرقه.

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 وشددت العراق على ضرورة تسليمه للحكومة الاتحادية في بغداد لمحاكمته وفق القانون العراقي، جاء ذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان صحفي مقتضب.

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لحظة اقتحام سفارة السويد في العراق

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حرق المصحف في السويد .. اتحاد الجاليات يستنكر "يخالف عمل المجلس الأوروبى"

 واستدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، السفيرة السويديَّة لدى العراق، وأبلغتها احتجاج بغداد الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء.

 وطالبت الخارجية العراقية في بيان لها الحكومة السويديَّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة.

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