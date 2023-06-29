الأهلي يتقدم بثنائية على البنك الأهلي بالشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام البنك الأهلي متقدما بهدفين دون رد، في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة وضعها في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك أمام الحارس محمد أبو جبل الذي اكتفى بالمشاهدة.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة من تسدية رائعة من خارج منطقة الجزاء اصدمت بالقائم وسكنت شباك أبوجبل.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.



ويقود محمد شريف هجوم النادي في مباراة البنك الأهلي.



ويعد محمد شريف هو هداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

ويعتبر محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك برصيد هدفين.



ويعتمد المدير الفني السويسري على أحمد عبد القادر وبيرسي تاو بجانب محمد شريف في خط الهجوم.

وعاد النجم التونسي علي معلول للتشكيلة الأساسية للنادي الأهلي.

تشكيل النادي الأهلي لمباراة البنك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.