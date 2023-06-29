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الخميس 29 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

مرض غامض يهدد القطط بالإنقراض .. أعراض ومعلومات مهمة

مرض غامض يصيب القطط
مرض غامض يصيب القطط

أعلنت وسائل إعلام بولندية عن إصابة عدد ضخم من القطط بمرض غامض خلال الأسابيع القليلة الماضية في أنحاء البلاد، حيث كشفت الإختبارات الاختبارات الأولية أن بعض الحيوانات النافقة كانت ضحية لموجة من إنفلونزا الطيور انتشرت في مناطق مختلفة.

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مرض غامض يصيب القطط في بولندا

ووفقا لما ذكره موقع Notes From Poland الإخباري، تشدد المفتشية البيطرية العامة في بولندا على ضرورة احتفاظ مالكي القطط الآن بحيواناتهم الأليفة داخل المنازل ومنعهم من الاتصال بقطط أخرى أو بالطيور أو أي حيوانات برية.

مرض غامض يصيب القطط في بولندا

وبحسب تقارير الأطباء، عانت القطط المصابة من أعراض عصبية وتنفسية، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية واللامبالاة والنوبات وضيق التنفس، ويعتقدون أن الأعراض تشير إلى نوع من الأمراض المعدية التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وبدورها، صرحت مديرة عيادة Tri-City البيطرية شمال بولندا، بأن  المرض بدأ بشكل مفاجئ ويتطور بسرعة، مضيفة: "تموت الحيوانات في وقت قصير"، في حين أِشارت إلى أن القطط من جميع الأعمار تأثرت، بغض النظر عما إذا كانت داخل المنزل أو في الهواء الطلق أو تم تطعيمها ضد الأمراض المعدية، مؤكدة أن أيا من خطط العلاج المختلفة المطبقة على القطط لم يكن له أي تأثير.

مرض غامض يصيب القطط في بولندا

كما أفاد المكتب البيطري الرئيسي لمقاطعة بوميرانيا في بولندا أن من بين 28 قطا تم إدخالها إلى العيادات في منطقة غدانسك في الأسبوعين الماضيين، مات 25.

وكشف رئيس المفتشية البيطرية الوطنية أن من بين 11 قطا تم اختبارها حتى الآن على مستوى البلاد، تبين أن تسعة منها كان اختبارها إيجابيا ودالا على الإصابة بإنفلونزا H5N1، وهو نوع من إنفلونزا الطيور، ومع ذلك، لم تتمكن السلطات من تحديد مصدر العدوى. وأشار إلى الاستمرار في إجراء مزيد من الاختبارات التفصيلية للمادة الجينية للفيروسات.

مرض غامض يصيب القطط

ولا يزال العدد الدقيق للقطط التي أصيبت أو ماتت بسبب المرض غير معروف، حيث لا يُعتقد أنه تم الإبلاغ عن جميع الحالات، ومع ذلك، في 19 يونيو، ذكرت عيادة SpecVet في غرب بولندا أن هناك أكثر من 70 تقريرًا عن مرض القطط في جميع أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أنه كانت قد حدثت طفرة مماثلة في وفيات القطط في المملكة المتحدة البريطانية في عام 2021، عندما مات أكثر من 350 قطاً بسبب مرض غامض اكتشف الباحثون لاحقا أنه مرتبط بأطعمة القطط التي تم سحبها من الأسواق في وقت لاحق.

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