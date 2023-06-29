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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

علي معلول يسجل هدف الأهلي الأول أمام البنك الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف التقدم أمام البنك الأهلي في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي جاء من ركلة حرة مباشرة لصالح الأهلي عن طريق علي معلول بتسديدة رائعة وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك أمام الحارس محمد أبو جبل الذي إكتفى بالمشاهدة.

ويرغب الأهلي في استعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ موسمين.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.
 

ويقود محمد شريف هجوم النادي في مباراة البنك الأهلي.
 

ويعد محمد شريف هو هداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

ويعتبر محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك برصيد هدفين.
 

ويعتمد المدير الفني السويسري على أحمد عبد القادر وبيرسي تاو بجانب محمد شريف في خط الهجوم.

وعاد النجم التونسي علي معلول للتشكيلة الأساسية للنادي الأهلي.

تشكيل النادي الأهلي لمباراة البنك

 وجاء التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: محمد شريف. 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.

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