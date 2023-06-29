النصر يحسم صفقة بروزوفيتش

أتم مجلس إدارة نادي النصر السعودي الاتفاق مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح نادي النصر في إقناع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بقبول عرض النادي بعقد لمدة 3 سنوات مقابل 23 مليون يورو سنويا.

وشهدت الأيام الأخيرة مفاوضات مكثفة في الطرفين حيث كان يرغب بروزوفيتش في الحصول على ملعب 30 مليون يورو سنويا لكن النصر استطاع تخفيض المبلغ، كما اتفقت مع إدارة انتر ميلان في ضم مارسيلو بروزوفيتش مقابل 23 مليون يورو.

بات الدولي المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.



كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي النصر أنهى اتفاقه بشكل كامل مع نظرائهم تشيلسي، من أجل إتمام التعاقد مع النجم المغربي زياش، وتدعيم صفوف الفريق.



واتفق نادي النصر على كل بنود عقد مع نادي تشيلسي من أجل ضم النجم المغربي زياش، وتوصل الطرفين لاتفاق بشكل نهائي وتمت الصفقة بشكل شبه رسمي بينهما.



يتبقى على إعلان الصفقة بشكل رسمي، الفحص الطبي للاعب حكيم زياش خلال الـ48 ساعة المقبلة قبل التوقيع على العقود من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي لصالح النصر.

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين عن التفاصيل المالية في عقد النجم المغربي حكيم زياش والذي من المقرر الإعلان الرسمي عن انتقاله لصفوف النصر خلال الساعات القليلة القادمة.

وبحسب شبكة CBS سبورت فإن إدارة النصر تستعد للإعلان عن صفقة زياش نجم تشيلسي الإنجليزي خلال الـ 48 ساعة القادمة وذلك بعد الاتفاق على كافة الشروط.



وأضافت الشبكة أن راتب زياش مع النصرسيصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.