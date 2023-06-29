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الخميس 29 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خروف يتوجه بإرادته إلى المسلخ للتضحية به.. فيديو

خروف
خروف

على غير المألوف توجه خروف بإرادته الحرة إلى المسلخ، للتضحية به في عيد الأضحى المبارك، على عكس ما نشهده من  حوادث فرار لأضاحي تهرب من أصحابها قبل التضيحة بها.

 

وظهر في مقطع فيديو متداول عبر تويتر، خروف يتوجه خلف جزار، إلى المسلخ ويسير في ثقة تامة دون تردد، وعندما اقترب في الوصول إلى المسلخ وقف ليشاهد المكان، ثم يتابع سيره ويصل إلى الجزار.

 

ويشهد عيد الأضحى المبارك باستمرارالكثير من حوادث فرار الأضاحي، وتتحول إلى لقطات فكاهية يتم توثيقها في مقاطع فيديو تتداولها عبر الإنترنت.

 

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