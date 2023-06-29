خروف يتوجه بإرادته إلى المسلخ للتضحية به.. فيديو

على غير المألوف توجه خروف بإرادته الحرة إلى المسلخ، للتضحية به في عيد الأضحى المبارك، على عكس ما نشهده من حوادث فرار لأضاحي تهرب من أصحابها قبل التضيحة بها.

وظهر في مقطع فيديو متداول عبر تويتر، خروف يتوجه خلف جزار، إلى المسلخ ويسير في ثقة تامة دون تردد، وعندما اقترب في الوصول إلى المسلخ وقف ليشاهد المكان، ثم يتابع سيره ويصل إلى الجزار.

خروف يذهب إلى المسلخ بنفسه 😅! pic.twitter.com/fHxFJJnANs — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 29, 2023

ويشهد عيد الأضحى المبارك باستمرارالكثير من حوادث فرار الأضاحي، وتتحول إلى لقطات فكاهية يتم توثيقها في مقاطع فيديو تتداولها عبر الإنترنت.