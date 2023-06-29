قمة رباعية إفريقية تطالب حركة 23 مارس بالانسحاب حل النزاعات المسلحة بالكونغو

طالبت القمة الرباعية التي عقدت في لواندا عاصمة أنجولا، الجماعات المسلحة حركة 23 مارس، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلي الانسحاب فورًا من أجل حل النزاعات المسلحة التي تهز المنطقة.

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القمة الرباعية

وضم القمة الرباعية وقد من، الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، والرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، ورئيس جابون علي بونغو، والرئيس الزامبي إيمرسون منانجاجوا، والرئيس الأنغولي جواو لورينسو، كما شارك الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا في الاجتماع إلى جانب مبعوثي الأمم المتحدة.

وأصدر بيان ختامي من القمة، مفاده المطالب من الحركة المسلحة من الإنسحاب الفوري وغير المشروط لجميع الجماعات المسلحة ، ولا سيما حركة 23 مارس (حركة 23 مارس) ، و (القوى الديمقراطية المتحالفة) والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا).

وأشادت القمة "بالتقدم المحرز في إعداد مواقع التجميع والتجميع المسبق لنزع سلاح حركة 23 مارس ، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج نزع السلاح للمقاتلين السابقين".

ودعت القمة إلى عقد اجتماع لرؤساء أركان الدفاع وأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي "لتنسيق عمليات الانتشار الحالية والمخطط لها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، بالاتفاق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وهنأت قمة لواندا فيليكس تشيسكيدي ونظيره بول كاغامي "على التزامهما بالحل السلمي للنزاعات من خلال الحوار والوساطة" تحت إشراف جواو لورينسو.

يعج شرق الكونغو حاليًا بأكثر من 200 جماعة مسلحة ، وفقًا للبرنامج الكونغولي لنزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار .

استمر الصراع ثلاثة عقود ، لكنه تفاقم مع عودة ظهور حركة 23 مارس المتمردة التي اتهمها تقرير للأمم المتحدة بدعم رواندا، وتنفي كيغالي وتتهم كينشاسا بدعم متمردي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المتهمين بالمشاركة في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وكان الرئيس الأنغولي قد عين من قبل الاتحاد الأفريقي لتخفيف التوترات بين كينشاسا وكيجالي. عينت مجموعة دول شرق إفريقيا (EAC) ، التي كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية جزءًا منها منذ عام 2022 ، أوهورو كينياتا لقيادة المناقشات مع الجماعات المسلحة النشطة في شرق الكونغو.

جعلت النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية البلد الأكثر تضررا من نزوح السكان، يوجد في البلاد أكثر من 6 ملايين نازح فروا من عنف الجماعات المسلحة.

المصدر: أ.ف