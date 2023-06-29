البيت الأبيض يكشف سر علامات وجه بايدن (فيديو)

رصدت الكاميرات علامات ظهرت على وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل مغادرته في رحلة إلى شيكاغو، جعلت البعض يثير التساؤلات حول طبيعتها وأسبابها.

وقال ‏تقرير عرضته فضائية العربية، إن هذه العلامات التي ظهرت على وجه بايدن دفعت البيت الأبيض إلى توضيح سببها بأنها أثار جهاز cpap المستخدم لتنظيم النوم، وأن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض قال: “أن الرئيس الأمريكي يعاني منذ عام 2008 من مشكلات التنفس بالنوم دفعته لاستخدام هذا الجهاز”.

توقف أنفاس الرئيس جو بايدن خلال النوم

وأضاف التقرير: "كشف طبيب بايدن في 2019 عن توقف أنفاس الرئيس جو بايدن خلال النوم وتمت متابعته وأعراضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحة الجيوب والممرات الأنفية.



أعرب العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم في استطلاع جديد عن آراء إيجابية إلى حد كبير عن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لبيانات من مركز (بيو) للأبحاث.

أظهر الاستطلاع -الذي نشرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية نتائجه اليوم الأربعاء- أن 59% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع حول العالم ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي، مع 30% أجابوا بشكل سلبي.

وبالمثل، كشف الاستطلاع أن 54 في المائة من المستطلعين يثقون في بايدن، مقارنة بـ 39 في المائة بثقة قليلة.

وأوضح الاستطلاع أن الدعم للولايات المتحدة كان الأقوى في بولندا وإسرائيل وكوريا الجنوبية ونيجيريا واليابان وكينيا.

وقال باحثون في الاستطلاع إن السبب المرجح لزيادة في الدعم في بولندا يرجع إلى دعم الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا.

واستطلع الباحثون -خلال ربيع 2023- أكثر من 27 ألف شخص من 23 دولة في جميع أنحاء العالم، وكثير منهم من حلفاء الولايات المتحدة.

في استطلاعات سابقة، كانت الثقة في الرئيس أقل خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال الباحثون إن الفارق كان أكثر أهمية في الدول ذات الدخل المتوسط مثل البرازيل.

ويعد تصنيف الثقة في بايدن البالغ 44 في المائة هذا العام تحسنًا كبيرًا عن نسبة 29 في المائة التي حصل عليها ترامب في عام 2019.

وبالمثل، في المكسيك، عادت الثقة بالرئيس الأمريكي جو بادين إلى ما يقرب من مستويات إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى 43 في المائة، حيث ارتفعت من رقم واحد تقريبًا خلال إدارة ترامب.