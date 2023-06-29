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الخميس 29 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشكيل الأهلي لمواجهة البنك.. شريف يقود الهجوم وأفشة أساسيًا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة البنك الأهلي التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
 

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أرقام مميزة تنتظر مارسيل كولر في مواجهة البنك الأهلي



ويتلقي النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.
 

ويسعى مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز التاسع على التوالي من أجل الاقتراب أكثر من حسم مسابقة الدوري المصري.

ويرغب الأهلي في استعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ موسمين.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.
 

ويقود محمد شريف هجوم النادي في مباراة البنك الأهلي.
 

ويعد محمد شريف هو هداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

ويعتبر محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك برصيد هدفين.
 

ويعتمد المدير الفني السويسري على أحمد عبد القادر وبيرسي تاو بجانب محمد شريف في خط الهجوم.

وعاد النجم التونسي علي معلول للتشكيلة الأساسية للنادي الأهلي.

تشكيل النادي الأهلي لمباراة البنك

 وجاء التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: محمد شريف. 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.

 

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