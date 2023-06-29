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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الغضب يجتاح شوارع كوناكري بعد إنهاء حياة شاب غيني بفرنسا

غضب في شوارع غينيا
غضب في شوارع غينيا لإنهاء حياة الحسين كامارا

خرج العشرات في مواطني عاصمة غينيا “كوناكري”، عقب وصول جثمان الشاب الحسين كامارا البالغ من العمر 19 عامًا، الذى انتهت حياته خلال تفتيش يوم 14 يونيو من الشهر الجاري في جنوب غرب فرنسا، مطالبين بتحقيق العدالة في وفاة هذا الشاب الذي أثار الغضب  لدي كل مواطني البلاد.

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وقالت موريساندا كوياتي، وزيرة الخارجية الغينية، إن رئيس الدول قد وعد بدفن جثمان الشاب الحسين في مسقط رأسه في غينيا.

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وأكدت كوياتي، أن يبحثون للوصول لأسباب وفاة الشاب الحسين كامارا، قائلة:" نحن نريد العدالة للقيام بكل أعمالها في فرنسا لتوضيح الظروف التي مات فيها تلك الشاب".

المدعي العام في غينيا

أعلن المدعي العام في أنغوليم ، أن الشرطي الفرنسي ، العميد البالغ من العمر 52 عامًا ، صاحب إطلاق النار، اتهم يوم الأربعاء بالقتل العمد ، "مع حظر حيازة سلاح وحظر ممارسة المهنة".

 في 14 يونيو في الصباح الباكر ، في سان يرييكس سور شارينت ، في ضواحي أنغوليم ، توفى الحسين كامارا برصاص الشرطة أثناء محاولته الفرار من الاعتقال أثناء تفتيش مروري. 

وبحسب عناصر التحقيق الأولى ، فبينما كانت عربتان للشرطة تحاولان منعه من التفتيش ، قام الشاب بتبديل السرعة ثم تقدم للأمام ، واصطدم بساقي شرطي ، ثم أطلق النار على كرة. وسرعان ما استنكر المقربون من السيد كامارا "الخطأ الفادح". 

الشاب الغيني الحسين كامارا

وصل الشاب الغيني إلى فرنسا عام 2018 ، وكان يعمل في قاعدة لوجستية بمحلات السوبر ماركت ، حيث ذهب ، بحسب أقاربه. وبحسب الادعاء ، لم يكن معروفا للعدالة. 

وشارك ما بين 800 و 1000 شخص في مسيرة بعد وفاته للمطالبة بالعدالة ، بحضور سفير غينيا لدى فرنسا سنكون سيلا. تعكس هذه القضية مقتل ناهيل ، وهو سائق سيارة يبلغ من العمر 17 عامًا ، يوم الثلاثاء في نانتير بالقرب من باريس ، والذي قتل على يد شرطي أثناء محاولته الهروب من تفتيش مروري. أدت المأساة إلى ليلتين من العنف في جميع أنحاء فرنسا. 

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